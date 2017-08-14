новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Дорога на МТЗ: учащихся Минского государственного машиностроительного колледжа посвятили в ряды студотряда

14.08.2017 - 20:39

Новости Беларуси. Молодежь – за станком. Учащихся Минского государственного машиностроительного колледжа посвятили в ряды студенческого отряда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребята в течение месяца будут работать токарями и фрезеровщиками на тракторном заводе. Коллектив предприятия стал больше сразу на 11 человек.

Денис Коробов, студент Минского государственного машиностроительного колледжа:
Мы проходили здесь практику. И чтобы набраться больше опыта для дальнейшей работы. Это и заработок, и опыт.

Кирилл Птушка, начальник механического цеха № 5 Минского тракторного завода:
Для Минского тракторного завода польза будет в дальнейшем в становлении их как молодых специалистов. Я думаю, что это правильный шаг с их стороны, потому что в жизни ничего просто не бывает, всего нужно добиваться самим.

Сергей Сидорович, специалист по работе с молодежью Минского тракторного завода:
В прошлом году предприятие впервые брало студенческие отряды к себе и решило в этом году повторить такую традицию. Сегодня здесь зарождалась новая традиция по передаче знамени предыдущего студотряда.

Студотрядовское движение с каждым годом становится все более популярным у молодежи. Уже в конце месяца ребята получат заслуженную заработную плату. Сумма зависит от количества проделанной работы. Но главное для студентов – практика и опыт, который можно получить во время каникул.

Дорога на МТЗ: учащихся Минского государственного машиностроительного колледжа посвятили в ряды студотряда

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Около 200 новых производств, в том числе с иностранными инвестициями, появилось в 2017 году в Минске
Около 200 новых производств, в том числе с иностранными инвестициями, появилось в 2017 году в Минске
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
«По производству молока Беларусь опережает Нидерланды, Германию, Францию»: Александр Лукашенко посетил «Савушкин продукт»
Промышленный туризм в Беларуси набирает обороты
Новые рабочие места и инвестиционная привлекательность: выездное заседание Правительства прошло в Борисовском районе
Новые рабочие места и инвестиционная привлекательность: выездное заседание Правительства прошло в Борисовском районе
«Тракторостроение Беларуси будет развиваться, как и все мировые компании»: новые сельскохозмашины будут создавать на базе холдинга «Амкодор»
«Тракторостроение Беларуси будет развиваться, как и все мировые компании»: новые сельскохозмашины будут создавать на базе холдинга «Амкодор»
Александр Лукашенко: «От сельхозмашиностроения зависит работа всего сельскохозяйственного комплекса, экономики сельского хозяйства»
Александр Лукашенко: «От сельхозмашиностроения зависит работа всего сельскохозяйственного комплекса, экономики сельского хозяйства»
Лёгкая промышленность в аграрном районе: в Лиозно открыли швейную фабрику с перспективой создания до 300 рабочих мест
Лёгкая промышленность в аграрном районе: в Лиозно открыли швейную фабрику с перспективой создания до 300 рабочих мест
Темп роста ВВП не менее 101% в первом полугодии: в Минэкономики озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей
Темп роста ВВП не менее 101% в первом полугодии: в Минэкономики озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей
Все новости по теме Предприятия Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru