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Дороги и парковки Минска – проблемы и решения: «Большой город»

31.01.2018 - 22:57

Новости Беларуси. Председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник рассказал в программе «Большой город» об особенностях дорожного движения в Минске. Как исправить ситуацию, какие проблемы испытывает Минская кольцевая и что в ближайшее время может там измениться?

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