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«Дошагать до Шагала»: певец Александр Сухарев завершил третий пеший музыкальный маршрут

26.07.2017 - 11:10

Александр Сухарев стал первым белорусским артистом, который предпочел транспорту гастрольный тур на собственных ногах. И нынешнее творческое путешествие – уже третье по счету.

Первый раз пешком по городам и весям Беларуси из Минска А. Сухарев отправился в сторону Солигорска. На протяжении 160 км в населенных пунктах, где останавливался на короткое время, давал концерты.

Второй гастрольный марафон был организован в Брест, где живет мама белорусского пилигрима. Отправившись из столицы 23 февраля, он прибыл в город детства 8 марта.

Третий пеший музыкальный маршрут «Дошагать до Шагала» посвящен 130-летию со дня рождения одного из самых известных художников с мировым именем Марка Шагала. Выступив на вечернем праздничном концерте в День Независимости Беларуси  возле стелы «Минск – город-герой», утром 4 июля исполнитель отправился по направлению к Витебску. Пешие 260 км пролегли через города Смолевичи, Жодино, Борисов, агрогродок Холопеничи, Сенно, агрогородок Ходцы. 14 июля Александр выступил в Витебске на «Славянском базаре».

Александр Сухарев

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