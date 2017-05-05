«Дошутились до 6-го места». Литовский телепродюсер о LT United на «Евровидении»

Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Команда LT United – это самый лучший результат Литвы на «Евровидении». 6-ое место. 6 рок-н-ролльных музыкантов решили просто, как говорят, «приколоться».
Аудриус Гиржатас, генеральный продюсер телеканала LRT (Литва):
Да, это именно так и было. Они решили, с одной стороны, приколоться. Но, с другой стороны, я думаю, всем хотелось попасть туда и увидеть, всё-таки, как это происходит. И они дошутились до 6-го места.
«На «Евровидении» мы все ноунеймы»: литовский телепродюсер Аудриус Гиржатас