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Досрочное голосование на местных выборах стартует через неделю. На каких избирательных участках оно не проводится?

06.02.2018 - 09:57

Новости Беларуси. Ровно неделя остается до начала досрочного голосования на местных выборах в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет с 13 по 17 февраля включительно.

До 7 февраля участковые комиссии уведомят избирателей о времени и месте, где можно сделать свой выбор. Напомним, оно не проводится на избирательных участках в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационаре, для граждан, отбывающих наказание в виде ареста, а также находящихся в лечебно-трудовых профилакториях.

Всего по стране образовано 5870 комиссий. До 12 февраля бюллетенями обеспечат участки, где будет проводиться досрочное голосование. Остальным привезут не позднее 17 февраля.

Всего в Беларуси зарегистрировано более 22 тысяч кандидатов в депутаты. Между ними распределят 18 тысяч мандатов.

Досрочное голосование на местных выборах стартует через неделю. На каких избирательных участках оно не проводится?

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