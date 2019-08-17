Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю
Кратковременный дождь, грозы и туман – cпутники белорусов на ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели погоду в стране будут формировать тёплые воздушные массы с Западной Европы. Лишь по северо-западу скажется влияние фронтального раздела. А со среды с юго-запада Европы к нам подтянется атмосферный фронт.
Владимир Коляда, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Ожидается поступление воздушных масс с юго-запада Европы, поэтому более тёплыми станут как ночи, так и дни. В понедельник ночная температура +11 +16, днём +21 +26, по юго-западу до +31. По северо-западу ожидаются кратковременные грозовые дожди. Вторник и среда – самые тёплые. Температура днём +23 +29, в южных, юго-западных районах до +31. Во второй половине недели температурный фон немножко понизится, местами кратковременные грозовые дожди.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Какой будет осень? Узнаем в этот день
19 августа – Яблочный Спас. Считалось, что с этого времени ночи становятся холодными, рассказали в программе «Плюс-минус». Предки заметили: каков этот день, такой будет и январь.
Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю
21 августа – Мирон Ветрогон. Если роза с утра не раскрывается – жди ненастья.
23 августа – Лаврентий. В этот день наблюдали за водоёмами. Если они спокойные – осень будет тёплой.