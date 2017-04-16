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«Доверие на интуитивном уровне срабатывает на 100%»: кто и как зарабатывает на наших болезнях

16.04.2017 - 20:48

Новости Беларуси. Врачам принято верить. Ведь от них зависит здоровье человека. А иногда – жизнь. Неудивительно, что мошенники используют белые халаты, чтобы обмануть. Ну а что делать, когда обычный врач в поликлинике куплен фармацевтической компанией и выписывает проплаченный рецепт?

Несколько лет назад в итальянском суде оказались дела почти четырех с половиной тысяч врачей и трех сотен сотрудников фармацевтических компаний. Последние платили за рецепт на нужные лекарства. Выполнил терапевт план за месяц – получи вторую зарплату. В конверте, разумеется, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот же удивлен был Федор Малышев, когда «засек» в Интернете, что сам является лицом чудодейственного лекарства. И рекламировал он, как оказалось, некий экстракт чудо-голубики. А чтобы посетителю сайта внушить доверие, главврачу сельской больницы приписали громкие медицинские регалии. Коллеги и пациенты подхватили.

Федор Малышев, главный врач Глушанской сельской больницы:
Какая-то сомнительная пищевая масса, где экстракт, который выдают за чудодейственное лекарство. На сайте написано, что это разработка белорусских ученых, медиков Академии наук, но самом деле это не так и разработкой это назвать нельзя.

Ольга Галецкая, медсестра Глушанской сельской больницы :
Возмущены до предела, до крайности, так нельзя делать. Это порочит медицину Беларуси и имя нашего замечательного доктора.

Вот вам и пожалуйста. Ни сном, ни духом, а Мюнхгаузен получился, что надо. Вот и на сайте той самой Елены Малышевой официально кто-то что-то рекламирует.

В социальных сетях нам предлагают кучу всяких сверхлечебных препаратов. Верить рекламе в Интернете или нет, каждый решает сам. Но продавать лекарственные средства в Беларуси сети запрещено законом.

Нет разрешения – лекарства тоже нет. Оно мифическое. Что касается добавок с приставкой «био», сложнее. Их регистрируют под разными опциями. И «втюхивают» как лечебный препарат, но какой крем вас будет спасать от морщин. Теперь сморщите лоб сами!

Если доверять рекламе – это дело лично каждого, то верить врачу... А как ему не верить?

Но есть и другая медали сторона. В кабинете врача, не должно быть никакой рекламы медикаментов вообще. Это закон запрещает, но находятся люди, которые гражданам в белых халатах предлагают подработку.

Максим Слиж, СТВ:
От перемены мест слагаемых сумма в этот раз меняется. И вот почему. Таблетки одинаковые. Воздействие их тоже. Но просят в аптеке за эту в три раза больше. А подвох в чем?

В том, что врач не в рецепте, который проверить могут, а рекомендательно пишет вам название препарата, на другом листочке. На усмотрение пациента и аптеку, где чудо-лекарство продают, подсказать может. Виктор – директор дистрибьюторской компании. Андрей – его помощник. Их флагман – лекарственные средства и вот как люди из тени, по понятной причине пряча лицо, рассказывают:

А что бы привлечь потребителя, заводим нужные связи с врачами. Они советуют препарат, и человек приходит в нужную аптеку.

Самый лучший вариант это врачи. Он предлагает пациенту, а тот покупает. Доверие на интуитивном уровне срабатывает на 100%.

Нам порой не только лекарства, но и услуги «втюхать» пытаются. Как это работает, каждый мог проверить на себе. Врач утверждает: талонов на обследование нет. Дают в месяц один. А Даниил, так зовут терапевта одной из столичных поликлиник, рассказывает, как в частные медицинские центры мы по приглашению попадаем:

Одно из главных требований было завлекать клиентов.

И куда не смотри, и куда не иди, если попал, значит, наверняка.

«Доверие на интуитивном уровне срабатывает на 100%»: кто и как зарабатывает на наших болезнях

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