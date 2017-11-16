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Драматическому театру Белорусской армии исполнилось 15 лет

16.11.2017 - 10:08

Драматический театр Белорусской армии отмечает 15-летие. В честь творческого юбилея на сцене состоялся праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед гостями выступили актеры разных поколений. И те, кто создавал театр, и кто помогает воплотиться новым замыслам. До недавнего времени в репертуаре театра значилось 15 постановок. Однако нынешний год принес труппе еще две премьеры.

Марина Дударева, художественный руководитель Драматического театра Белорусской армии:
Совсем недавно у нас прошла премьера А.П. Чехова «Три сестры». Готовится к премьере сказка новогодняя «Новогодние приключения Леи на планете Земля».

За годы существования армейский театр хорошо зарекомендовал себя как в Беларуси, так и за рубежом. Его спектакли неоднократно становились лауреатами международных фестивалей, а актеры удостоены многочисленных премий и призов.

Драматическому театру Белорусской армии исполнилось 15 лет

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