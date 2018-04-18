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д.Суромщина, Миорский район (Витебская область). Фото прислал Роман Ромашко

18.04.2018 - 17:59

Меня зовут Роман. Путешественник, историк. 
Суромский водопад. д.Суромщина Миорский район. 

д.Суромщина, Миорский район (Витебская область). Фото прислал Роман Ромашко

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