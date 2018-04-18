д.Суромщина, Миорский район (Витебская область). Фото прислал Роман Ромашко

Меня зовут Роман. Путешественник, историк.
Суромский водопад. д.Суромщина Миорский район.
Меня зовут Роман. Путешественник, историк.
Суромский водопад. д.Суромщина Миорский район.
|Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
|г. Березино (Минская область). Видео прислал Олег Шумский
|Несвиж. Фото прислала Марина Воронова
|Пружаны (Брестская область). Видео прислала Людмила Котова
|Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
|Минск. Фото прислал Виктор Белов
|Здравнево, Витебский район (Витебская область). Видео прислал Николай Горбунов
|г.п.Лельчицы и д.Боровое, Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич