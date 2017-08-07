новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

ДТП в Витебской области: погибли 29-летний водитель и его 6-летняя дочь

07.08.2017 - 14:54

Новости Беларуси. В Витебской области дорожная авария унесла жизни 2 человек. Погибли 29-летний водитель и его 6-летняя дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла ночью под Чашниками. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль врезался в дерево.

Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель и его малолетняя дочь 2011 года рождения погибли на месте. Жена и второй его ребенок – тоже дочь 2015 года рождения – доставлены в больницу для оценки физического состояния. На сегодняшний момент можно сказать, что жена госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

ДТП в Витебской области: погибли 29-летний водитель и его 6-летняя дочь
ДТП В Витебской области
Фото. ДТП В Витебской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В СК возбудили дело по факту смертельной аварии в Сенненском районе
16-летний пассажир Ford, который был травмирован в аварии в Сенненском районе, умер в больнице
В Сенненском районе в лобовом столкновении погибла 17-летняя девушка
В Сенненском районе в лобовом столкновении погибла 17-летняя девушка, возбуждено уголовное дело
Авария в Витебской области
На этом участке дороги завершались ремонтные работы: подробности смертельной аварии в Дубровенском районе
Mazda и Infiniti столкнулись в Дубровенском районе
Лобовое столкновение на трассе М1: два человека погибли, возбуждено уголовное дело
Подробности ДТП со школьным автобусом под Бешенковичами
У виновника аварии 40 лет водительского стажа и ни одного происшествия: подробности ДТП со школьным автобусом под Бешенковичами
Под Бешенковичами школьный автобус столкнулся с маршруткой
Под Бешенковичами школьный автобус столкнулся с маршруткой
Бульдозер увидел за секунду до удара: водитель маршрутки о ДТП под Ушачами
Бульдозер увидел за секунду до удара: водитель маршрутки о ДТП под Ушачами
Авария в Витебской области
Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой под Ушачами
Все новости по теме Авария в Витебской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru