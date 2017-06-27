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«Духовная музыка жизненно необходима каждому»: фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» проходит в Могилеве

27.06.2017 - 10:23

Новости Беларуси. Более тысячи участников из 18 стран. В Могилеве начался фестиваль духовной музыки «Магутны Божа». Он объединил верующих трех конфессий – православных, католиков и протестантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – концерты хоровых и вокальных коллективов, конкурсные прослушивания, выставки книг и фотографий. Одними из самых ярких событий станут выступление хора имени Пятницкого, праздник колокольного звона, а также концерт органной музыки в костеле Успения Пресвятой Девы Марии.

Александра Лайс, руководитель ансамбля (Россия):
Я считаю, что духовная музыка сейчас жизненно необходима каждому. Потому что это необходимая платформа для работы души.

Андрей Курило, участник мужского хора Карелии (Россия):
Такие фестивали объединяют хоры и их участников со многих областей, многих стран. Это напоминает нам о наших корнях. Позволяет обмениваться секретами хорового исполнительства.

Продлится фестиваль духовной музыки до конца недели. В 2017 году он совпадает с празднованием 750-летия Могилева. И, по словам организаторов форума, для города с такой богатой историей духовное начало – самое главное.

«Духовная музыка жизненно необходима каждому»: фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» проходит в Могилеве
Фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»
Фото. Фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»
Фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»
Фото. Фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»
Фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»
Фото. Фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»

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