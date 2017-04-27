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«Думала, что играю очень важную роль». Александра Саснович была болбоем на матче Кубка Дэвиса-2004 в Минске

27.04.2017 - 21:41

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я просто влюбился в теннис  после того матча Кубка Дэвиса в 2004 году, когда был самый фантастический результат и команда Мирного и Волчкова дошли до полуфинала. Я хотел у Вас спросить, помните ли Вы этот матч, а потом почитал, что Вам 10 лет тогда было.

Александра Саснович, теннисистка:
На самом деле, я его помню очень хорошо. Потому что я в тот момент была болбоем. И я тогда утром, когда собиралась на матч, мне очень нравился Владимир Волчков, он был одним из моих любимых теннисистов, и я думала, что я играю очень важную роль. Я не просто там болбой, а, что без меня соревнование не проведётся, без меня не обойдётся это мероприятие.  Так всё серьёзно, на самом деле, было.

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