Два интернет-проекта «Дежурка» и «Пост ГАИ» анонсирует Минская госавтоинспекция. Подрбнее о нововведениях – начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник и старший инспектор этого отдела – Вероника Романькова.
Два интернет-проекта «Дежурка» и «Пост ГАИ» анонсирует Минская госавтоинспекция. Подрбнее о нововведениях – начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник и старший инспектор этого отдела – Вероника Романькова.
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