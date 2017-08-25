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Два интернет-проекта «Дежурка» и «Пост ГАИ» анонсирует Минская госавтоинспекция

25.08.2017 - 11:16

Два интернет-проекта «Дежурка» и «Пост ГАИ» анонсирует Минская госавтоинспекция. Подрбнее о нововведениях – начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник и старший инспектор этого отдела – Вероника Романькова.

Вероника Романькова, Сергей Зараник

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