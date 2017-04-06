новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Два внедорожника столкнулись в Воронежской области, погибла 68-летняя белоруска

06.04.2017 - 13:31

Новости Беларуси. В ДТП в Воронежской области России погибла пенсионерка из Беларуси. Это произошло накануне поздно вечером на трассе «Дон». Столкнулись два внедорожника. Одним из них управлял 41-летний житель Брестской области. В салоне этого автомобиля в момент столкновения и находилась погибшая. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Куликова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области:
41-летний водитель допустил столкновение с автомобилем под управлением 58-летнего жителя Краснодара. В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летняя женщина с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где позже скончалась. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Наталья Куликова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В России на дороге, ведущий в аэропорт «Домодедово», пожарная машина сбила 9 человек: 1 женщина погибли
В России на дороге, ведущей в аэропорт «Домодедово», пожарная машина сбила 9 человек
На горно-обогатительном комбинате в Башкортостане столкнулись два грузовых поезда: 4 человека погибли
На горно-обогатительном комбинате в Башкортостане столкнулись два грузовых поезда: 4 человека погибли
Туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в Ленинградской области
Туристический автобус съехал в кювет и перевернулся в Ленинградской области: 3 человека погибли, около 20 травмированы
Авария под Оренбургом: фура с редкими белыми тиграми съехала в кювет
Авария под Оренбургом: фура с редкими белыми тиграми съехала в кювет
Крупную авария на Минском шоссе засняли очевидцы
Крупную авария на Минском шоссе засняли очевидцы
На Камчатке автобус врезался в грузовик: пострадавшие эвакуированы на вертолете
На Камчатке автобус врезался в грузовик: пострадавшие эвакуированы на вертолете
Дети из Беларуси, попавшие в ДПТ в Псковской области, будут отправлены домой в сопровождении ГАИ
Дети из Беларуси, попавшие в ДПТ в Псковской области, будут отправлены домой в сопровождении ГАИ
В город Печоры был направлен автобус: попавшие в ДТП под Псковом дети скоро будут дома
В город Печоры был направлен автобус: попавшие в ДТП под Псковом дети скоро будут дома
Все новости по теме Авария в России
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru