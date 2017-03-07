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Две дистанции, тысячи медалей и роз: женский легкоатлетический забег пройдет в Минске 8 марта

07.03.2017 - 20:21

Новости Беларуси. 8 марта в полдень в столице состоится женский легкоатлетический забег. Массовый флешмоб начнется на проспекте Независимости. С самого утра здесь временно ограничат движение всех видов транспорта. С семи утра до двух часов дня от улицы Бобруйской, Московской и Свердлова, с 11.30 до двух – от Свердлова до Козлова.

Участницам предложат две дистанции – два и пять километров. Для финиширующих красавиц подготовили две тысячи медалей и роз. Победителей и призеров также ожидают денежные призы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8 марта в полдень в столице состоится женский легкоатлетический забег

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