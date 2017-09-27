новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Две дополнительные сельскохозяйственные ярмарки организуют в Минске в октябре 2017 года

27.09.2017 - 21:05

Новости Беларуси. Где в октябре можно будет запастить овощами на зиму, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Мы планируем, что до 29 октября сезон сельскохозяйственных ярмарок будет продолжаться.

Определено более 196 мест – площадки для реализации сельскохозяйственной продукции.

Также, с учётом пожеланий жителей Центрального района, мы ещё организовываем дополнительно 2 ярмарки большие общегородские возле Дворца спорта, в центральной части нашего города. Эти ярмарки пройдут 30 сентября-1 октября, и 7-8 октября. Это позволит жителям, которые проживают в центре, тоже приобрести продукцию. 

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда
Новогодние скидки и акции: в Минске пройдёт около 900 мероприятий в 2017 году
Что делают с излишками, которые остаются в стабилизационных фондах после зимы?
Стоковые ярмарки в Минске организуют не раньше весны 2018 года
Рыбные ярмарки пройдут в Минске в ноябре и декабре 2017 года
Торговля на ярмарках: нужно ли продавцу платить за место?
Кто имеет право на бесплатную доставку овощей с осенних ярмарок в Минске?
Средние цены на овощи на осенних ярмарках в Минске
Все новости по теме Ярмарки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru