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Две масштабные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в эти выходные в Минске: где и до скольки

29.09.2017 - 23:29

Новости Беларуси. Витамины прямо с поля. Сразу две масштабные сельскохозяйственные ярмарки пройдут 30 сентября и 1 октября в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покупателей ждут с 9 до 16 возле «Чижовка-Арены» и Дворца спорта. На Ташкентскую свою продукцию привезут фермеры и производители Гомельской области. А на проспекте Победителей минчанам предложат овощи-фрукты, мясо-молочную продукцию, рыбу, выпечку и саженцы со всей страны.

Ярмарки будут работать и в микрорайонах. Пенсионерам с доставкой овощей поможет социальная служба и молодёжь.

Две масштабные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в эти выходные в Минске: где и до скольки

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