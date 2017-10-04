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Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляется в Россию

04.10.2017 - 15:19

Новости Беларуси. Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляется в Россию. И это при том, что соседний рынок перенасыщен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако дистрибьюторы берут наши препараты, потому что они имеют ценовые преимущества и хорошее качество.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Мы интересны, в первую очередь, хорошим качеством лекарственных препаратов. Вы знаете, что рынок Российской Федерации перенасыщен. Но вместе с тем сегодня наши провайдеры, дистрибьюторы почему берут нашу линейку? Потому что она имеет преимущественную ценовую характеристику и, как я уже сказал, хорошее, неоспоримое, зарекомендовавшее себя качество лекарственных препаратов.

Сейчас белорусские производители экспортируют свыше 160 наименований лекарственных препаратов.

Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляется в Россию

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