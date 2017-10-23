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Две золотые медали завоевали белорусские пятиборцы на чемпионате Европы среди юниоров U24 в Польше

23.10.2017 - 21:50

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы вернулись домой с юниорского чемпионата Европы, который проходил в Польше. Итог выступления наших ребят – две золотые медали сообщили в программе «СТВ-Спорт». В личном зачете лучшим стал Ярослав Радюк. Еще одна награда высшей пробы у белорусов в команде. На пьедестал почета поднялись Ярослав Радюк, Павел Евсиевич, Иван Иванов.

Соревнования в Польше завершили удачный для белорусского пятиборья сезон. К числу знаковых стартов отнесем чемпионат Европы в Минске, на котором белорусы добыли золотую и бронзовые награды. А на мировом чемпионате Анастасия Прокопенко завоевала бронзу в личном первенстве.

Две золотые медали завоевали белорусские пятиборцы на чемпионате Европы среди юниоров U24 в Польше

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