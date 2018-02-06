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Двигаться нужно в сторону берега, откуда пришел: как спасти себя, если провалился под лед?

06.02.2018 - 11:22

С наступлением оттепели в Беларуси участились случаи выхода людей на тонкий лед. К сожалению, в этих случаях это может привести к трагедии. Только за январь 2018 года беспечность на льду унесла жизни 13 человек.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ ведущий специалист отдела Республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД – Олег Борозна.

Какие должны быть морозы, чтобы можно было выходить на лед?

Олег Борозна, ведущий специалист отдела Республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД:
Все зависит от нескольких факторов. Должна быть постоянно минусовая погода. Если это спокойная безветренная погода, и снега, допустим, нет, лед нарастает очень быстро. И он становится однородным и набирает свою прочность гораздо быстрее. Если погода изменчива, структура льда меняет свою прочность, то есть становится пористой, и тогда уже намного дольше нарастает тот лед и набирает свою прочность.

В Минске гораздо проще спасти людей, в нем есть 9 спасательных операций. И ежедневно мониторится состояние, ледовое покрытие на водных объектах именно в городе Минске и на прилегающих территориях. Гораздо тяжелее и опаснее – неконтролируемые водные объекты – это вся протяженность рек, это какие-то водоемы в деревнях, где нет наших пунктов, спасательных станций. Вот это тяжелее.

Как правильно передвигаться по льду?

Олег Борозна:
Состояние ледового покрытия для выхода на него безопасно для одного человека должно составлять не менее семи сантиметров, для выхода группы – не менее 12. Для этого нужно, чтобы хотя бы неделю-полторы была постоянная минусовая температура. Лед не нужно проверять ни рукой, ни ногой. Толщина ледового покрытия проверяется пешней. Пешня – это что-то типа шеста, длинная палка. Лед с берега проверяется, если крепость более-менее достаточна, то выходишь потихоньку и начинаешь перед собой проверять. Для рыбаков гораздо проще. У каждого рыбака есть ледокол, бурится лунка и замеряется толщина ледового покрытия.

Когда человек оказался в воде, что нужно делать?

Олег Борозна:
1. Нужно звать на помощь, не надеется на свои силы, обязательно кричать и звать на помощь.  

2. Иметь при себе какие-то средства самоспасения, вот как мы говорим, ледовые штыри, чтобы можно было уцепиться за лед и, потягиваясь, вылезти на кромку льда. Нужно пытаться вылазить в сторону, откуда ты пришел, поскольку вы там шли и не провалились.

Если человек оказался в глухом лесу, и никого рядом нет, как себя спасти в такой ситуации?

Олег Борозна:
Двигаться нужно в сторону берега, в ту сторону, откуда пришел. Ломать руками лед и пытаться выбраться на его кромку. Как правило, некоторые пытаются животом выбираться, но это не очень правильно. Лучше, если полынья небольшая, перевернуться на спину, спиной лечь на кромку льда и пытаться ногами себя вытолкнуть. Как только вытолкнул, тогда уже перекатами отползать от края, именно перекатываться либо ползком.

В чем заключается главная работа ОСВОД? Какая статистика трагедий? Что делать тем, кто пытается спасти?

Подробности – в видеоматериале.

Как спасти себя, если провалился под лед?

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