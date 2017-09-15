Движение транспорта по проспекту Победителей будет ограничено 16 сентября

Новости Беларуси. 16 сентября в связи с масштабным слетом байкеров будет временно ограниченно движение транспорта по проспекту Победителей от проспекта Машерова до проспекта Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 сентября в связи с масштабным слетом байкеров будет временно ограниченно движение транспорта по проспекту Победителей от проспекта Машерова до проспекта Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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