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«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом и установило еще несколько рекордов

15.01.2018 - 11:38

Установленный в конце прошлого года «Последним богатырем» рекорд продержался недолго.

Фото: kinopoisk.ru

«Движение вверх» не только стало самым прибыльным российским фильмом, но и установило рекорд по сборам за уикенд. За 11-14 января лента заработала 383,9 миллиона российских рублей. Общие сборы фильма на сегодняшний день составляют 1,89 миллиарда российских рублей.

Напомним, что совсем недавно рекорд кассовых сборов обновила сказка «Последний богатырь». Ее сборы составили 1,653 миллиарда российских рублей. Этот рекорд продержался всего полтора месяца.

Фото: kinopoisk.ru

«Движение вверх» вышло в прокат в последнюю неделю прошлого года. Фильму повезло с полным отсутствием конкурентов. На руку картине сыграли обширная телевизионная реклама и положительный сарафан от зрителей. Усиленный интерес к фильму можно объяснить и ситуацией с отстранением российских спортсменов от участия в будущей Олимпиаде – духоподъемный фильм о победах прошлого сработал на контрасте с плохими новостями настоящего.

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