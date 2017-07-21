новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Двое фигурантов дела «черных риелторов» приговорены к смертной казне, еще двоим дали по 22 и 24 года

21.07.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Суд Могилева огласил приговор фигурантам дела о «черных риелторах». Трое мужчин и одна женщина обвинялись сразу по нескольким уголовных статьям, среди которых убийство, вымогательство, мошенничество, разбой, незаконная предпринимательская деятельность и похищение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжение шести лет (с 2009 по 2015 годы) они проводили сомнительные сделки с квартирами одиноких людей, заранее копали им могилы, убивали, а после распоряжались имуществом в свою пользу. Преступления были настолько жестокими, что даже опытные стражи порядка назвали это дело конвейером смерти, где ценой квартиры становилась человеческая жизнь.

Юрий Шерстнев, прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
В тот момент, когда сделки были закончены, с помощью психотпропных веществ потерпевшие приводились в беспомощное состояние и доставлялись к местам захоронения на кладбища Могилевской области. С учетом выявленных в судебном заседании, установленных судом обстоятельств дела, степени и характера общественной опасности, данных о личности обвиняемых сторона обвинения согласна с решением суда.

После всестороннего, полного и объективного расследования за жестокие преступления женщина приговорена к 24 годам лишения свободы, один из мужчин проведет в колонии строго режима 22 года. А двое главных фигурантов приговорены к исключительной мере наказания – смертной казни.

Двое фигурантов дела «черных риелторов» приговорены к смертной казне, еще двоим дали по 22 и 24 года

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Приговор по делу «черных риэлторов» огласят 21 июля в Могилеве: обвиняемым грозит смертная казнь
Приговор по делу «черных риэлторов» огласят 21 июля в Могилеве: обвиняемым грозит смертная казнь
Авиаудары Саудовских военно-воздушных сил в Йемене привели к гибели не менее 20 мирных жителей
Авиаудары Саудовских военно-воздушных сил в Йемене привели к гибели не менее 20 мирных жителей
Мария Кривоногова
«Тело убитой спрятали на балконе в шкафу»: дочь подозревают в жестоком убийстве матери в Гомеле
13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске
13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске
В Могилеве была найдена мертвой семейная пара
Мария чудом выжила в бойне под Тверью
«Зашел в дом и сразу убил семейную пару, потом 92-летнюю бабушку»: девушка, выжившая в бойне под Тверью, рассказала о трагедии
Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/meshok-s-chelovecheskimi-ostankami-najden-na-pole-v-rogachevskom-rajone-250769-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
Мешок с человеческими костями нашли в Рогачевском районе
В доме Джона Леннона в Ливерпуле убили женщину с двумя детьми
Тройное убийство в доме Джона Леннона: что известно о трагедии
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru