Двух человек убила молния: шторм в Москве и области

Новости России. Жертвами непогоды в Москве и области стали по меньшей мере 3 человека. Не менее 6 местных жителей обратились за помощью к медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов в российской столице выпала треть месячной нормы осадков. Затоплены низинные районы улиц, в некоторых районах прошли снег и град.

Около 4500 человек остались без электричества.

Энергетический комплекс Подмосковья переведен на особый режим работы. Мобилизовано около 5000 человек. В готовность приведены передвижные электростанции.

В аэропортах задержаны более 50 рейсов.

Подтоплена взлетно-посадочная полоса в Шереметьево. Два самолета при подлете к Москве повредили молнии (пассажиры и экипаж не пострадали). Население призывают быть осторожнее.