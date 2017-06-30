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Двух человек убила молния: шторм в Москве и области

30.06.2017 - 20:43

Новости России. Жертвами непогоды в Москве и области стали по меньшей мере 3 человека. Не менее 6 местных жителей обратились за помощью к медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов в российской столице выпала треть месячной нормы осадков. Затоплены низинные районы улиц, в некоторых районах прошли снег и град.

Около 4500 человек остались без электричества.

Энергетический комплекс Подмосковья переведен на особый режим работы. Мобилизовано около 5000 человек. В готовность приведены передвижные электростанции.

В аэропортах задержаны более 50 рейсов.

Подтоплена взлетно-посадочная полоса в Шереметьево. Два самолета при подлете к Москве повредили молнии (пассажиры и экипаж не пострадали). Население призывают быть осторожнее.

Двух человек убила молния: шторм в Москве и области

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