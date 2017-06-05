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Дядя Ваня: «Высшее образование – это прекрасная прокачка мозга»

05.06.2017 - 22:59

Новости Беларуси. Почему стоит окончить ВУЗ, певец рассказал во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Вабищевич, певец, артист, шоумен, ассистент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» БНТУ:
Моё личное мнение: в любом случае, высшее образование – это хорошо. Это нужно, и я объясню, для чего. Даже, если человек не будет потом работать по той специальности, которую он выбрал, именно по своему образованию, эти 5 лет учения, если их провести с умом, то человек сможет, во-первых, найти то, что ему нравится, без разницы, в какой сфере.

Во-вторых, он сможет прокачать свой мозг.

Потому что высшее образование, в первую очередь, это – прекрасная прокачка мозга. 

Вступительная кампания в Беларуси-2017: «Что происходит»

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