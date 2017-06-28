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Дженерики соответствуют оригиналу и не хуже его: белорусские лекарства представят на форуме в Москве

28.06.2017 - 17:36

Новости Беларуси. Представят свою продукцию на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве и около десятка фармацевтических предприятий нашей страны. Знакомить российских коллег с достижениями отечественной фармокологии белорусы будут во время Дней белорусской науки. Они запланированы в рамках Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, фармацевтическая отрасль Беларуси не опускает планку и каждый год расширяет линейку производимых препаратов. В настоящее время ученые ориентируется на выпуск дженериков. Это лекарства-аналоги, которые по формуле и действию эквивалентны оригинальному препарату. При этом их стоимость в несколько раз ниже.

Дмитрий Демид, начальник цеха по производству жидких лекарственных форм фармацевтического предприятия:
На каждый рынок, на который продаются препараты, необходимо предоставлять не только полный пакет документов, но и для твердых форм проходить клинические испытания по биоэквивалентности. Современные требования заставляют соответствовать. Даже если дженерик недорогой и кажется, что качественный препарат не может стоить так дешево, то, поверьте мне, в результате проведения испытаний и регистрационных действий, доказано, что он соответствует оригиналу и является не хуже оригинала.

Отечественные препараты широко представлены на рынке Союзного государства. Сегодня фармацевтические предприятия Беларуси поставляют лекарства и медицинские изделия практически во все регионы Российской Федерации.

 

Дженерики соответствуют оригиналу и не хуже его: белорусские лекарства представят на форуме в Москве

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