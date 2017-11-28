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Джеймс Кэмерон наконец объяснил, зачем «убил» Ди Каприо в «Титанике»

28.11.2017 - 13:46

У одного из самых известных в мире фильмов юбилей – легендарному «Титанику» исполняется 20 лет. В связи с этим, режиссеру картины Джеймсу Кэмерону снова пришлось вспоминать съемочный процесс и отвечать на некоторые вопросы, которые уже много лет мучают фанатов.

Кэмерон наконец разрешил споры и пояснил, почему героиня Кейт Уинслет не подвинулась и не разделила с героем Леонардо Ди Каприо место на той самой злополучной двери.

Фото: Fox International

Джеймс Кэмерон, режиссер:
Ответ на этот вопрос проще некуда – на 147-ой странице сценария было написано, что Джек умирает. Все просто – это был обычный творческий выбор. Вообще глупо обсуждать это спустя 20 лет, но меня радует, что Джек так полюбился зрителям, что даже сейчас им небезразлична его судьба. Выживи он, и фильм моментально потерял бы весь свой смысл. Ведь «Титаник» − это о смерти, о разлуке, а значит Джек просто обязан был умереть. Если бы он не умер в воде, то на него упала бы пароходная труба – его судьба была предрешена. Кино один из видов искусства, и все в нем подчиняется творческому выбору, а не внешним причинам.

Кэмерон рассказал, что для съемок сцены в воде он специально несколько дней искал подходящий кусок древесины, который смог бы выдержать только одного человека.

Фото: Fox International

Кейт Уинслет снова поработает с Джеймсом Кэмероном.

Напомним, что вышедший в 1997 году «Титаник» не только полюбился зрителям, но и получил рекордные 11 премий «Оскар». Фильм на протяжении многих лет оставался самым кассовым, а побить его рекорд смог только сам Джеймс Кэмерон, выпустивший в 2009 году «Аватара».

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