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Джордж Майкл, британский певец и композитор, скончался в возрасте 53 лет

26.12.2016 - 09:15

Новости Великобритании. Известный британский певец, музыкант, автор множества песен Джордж Майкл (настоящее имя – Георгиос Кириякос Панайотоу) скончался у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии на 54-м году жизни.

О причинах смерти местная полиция не сообщает. Известно лишь, что никаких подозрительных обстоятельств обнаружено не было.

Напомним, что в 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Уже тогда певец долгое время находился под наблюдением врачей, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких мог потерять голос. Однако позже сам Майкл объявил о своем полном выздоровлении и вернулся к музыкальной деятельности.

За свою карьеру певец получил множество премий, в том числе три «Грэмми» и пять премий MTV. Выход последнего альбома Джорджа Майкла датирован 2014 годом.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру начал в 1980-х годах в составе дуэта «Wham», а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.

В марте 2017 года запланирована премьера документального фильма о его творчестве под названием «Freedom».

Джордж Майкл, британский певец и композитор, скончался в возрасте 53 лет

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