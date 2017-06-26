Еда с соусами из коры дуба и цветков липы: белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции

Новости Беларуси. Белорусские драники и холодник во французском Мужене. Неформальная кулинарная столица Европы собрала более 100 лучших шеф-поваров мира. Здесь прошел Международный фестиваль гастрономической кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем в качестве почетных гостей впервые приняли участие и представители Беларуси. Четыре шеф-повара белорусских ресторанов угощали блюдами национальной кухни. Участие наших поваров в международном фестивале стало возможным благодаря поддержке белорусского посольства во Франции.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:

Удзел вядучых шэф-павароў з Беларусі сярод больш сотні прадстаўнікоў разнастайных краін – Італіі, Францыі, Велікабрытаніі, Злучаных Штатаў Амерыкі, якія прадстаўляюць свае нацыянальныя кухні – з'яўляецца вельмі важным і для нашай краіны. Праз кухню, я перакананы, людзі змогуць лепш зразумець культуру Беларусі.

Все, что представили на фестивале наши повара, выполнено было по старобелорусским рецептам, но в современной интерпретации кулинарного искусства – с эксклюзивными соусами из коры дуба и цветков липы.