новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Еда с соусами из коры дуба и цветков липы: белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции

26.06.2017 - 19:25

Новости Беларуси. Белорусские драники и холодник во французском Мужене. Неформальная кулинарная столица Европы собрала более 100 лучших шеф-поваров мира. Здесь прошел Международный фестиваль гастрономической кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем в качестве почетных гостей впервые приняли участие и представители Беларуси. Четыре шеф-повара белорусских ресторанов угощали блюдами национальной кухни. Участие наших поваров в международном фестивале стало возможным благодаря поддержке белорусского посольства во Франции.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:
Удзел вядучых шэф-павароў з Беларусі сярод больш сотні прадстаўнікоў разнастайных краін – Італіі, Францыі, Велікабрытаніі, Злучаных Штатаў Амерыкі, якія прадстаўляюць свае нацыянальныя кухні – з'яўляецца вельмі важным і для нашай краіны. Праз кухню, я перакананы, людзі змогуць лепш зразумець культуру Беларусі.

Все, что представили на фестивале наши повара, выполнено было по старобелорусским рецептам, но в современной интерпретации кулинарного искусства – с эксклюзивными соусами из коры дуба и цветков липы.

Еда с соусами из коры дуба и цветков липы: белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Фото. Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Фото. Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Фото. Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Фото. Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Фото. Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Фото. Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Фото. Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции
Фото. Белорусские блюда приготовили на гастрофэсте во Франции

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Кантузы розныя, аркасы і блямасы», або Шляхецкі банкет сваімі рукамі
«Кантузы розныя, аркасы і блямасы», або Шляхецкі банкет сваімі рукамі
«Абы наесціся багата», альбо Чым ласаваліся беларусы даўней
«Абы наесціся багата», альбо Чым ласаваліся беларусы даўней
Пять утвержденных блюд по единым ценам: в Минске стартовала Неделя белорусской кухни
Пять утвержденных блюд по единым ценам: в Минске стартовала Неделя белорусской кухни 		Немецкий повар снял селфи-репортаж про белорусские драники
Кооператоры Минской области в своих кафе блюда национальной кухни предлагают по сниженной цене
В кафе Минской области снижены цены на блюда национальной кухни
Зоя и Алесь Пришивалко
Ржаной хлеб, пряники, яблочный сыр: народные пекари Зоя и Алесь Пришивалко
Александр Чикилевский
Существует ли белорусский фаст-фуд и может ли он быть полезным?
Елена Микульчик
Что такое мазурка? Готовим удивительное старобелорусское блюдо с экспертом белорусской кухни Еленой Микульчик
Все новости по теме Национальная белорусская кухня
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru