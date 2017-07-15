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Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению

15.07.2017 - 20:18

Новости Беларуси. Остается совсем немного времени до того, как на сцену летнего амфитеатра Витебска выйдут 15 финалистов Международного конкурса исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 июля они выступят со славянским хитом.

Представитель Беларуси, 19-летний Егор Шаранков выступит под 14 номером с песней Владимира Мулявина «Чырвоная ружа». Вообще же этот день на Славянском базаре прошел под знаком молодежи, а потому стал местом притяжения различных современных движений и субкультур.

В ритме танца и с самого утра на позитиве. Они будто тучи над Витебском развели руками, прогнав из города дожди и холод. Более 1000 молодых и активных ребят разукрасили этот день всеми цветами радуги и добавили межнациональный колорит в давно уже не только славянский «Базар».

Ирэн Мозурунем, участник Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Нигерия):
«Славянский базар» – это интернациональный конкурс, на который приезжают люди из разных стран, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность, неповторимость. Мы очень рады быть здесь.

Анастасия Бут, СТВ:
День молодежи в Витебске, равно как и сам «Славянский базар», – это время чудес и открытий. Артисты мечтают попасть сюда с сольным концертом, зрители – зарядиться эмоциями на год вперед. Да что уж говорить, здесь оживают даже каменные скульптуры.

Зашкаливают эмоции и у 15 участников 26 международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017».

Но здесь куда больше волнения: этим вечером они споют свой «Славянский хит». Это будет первый финальный день, результаты которого мы узнаем поздно ночью.

Егор Шаранков, участник Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»(Беларусь):
Бережем себя, бережем голос, все участники. То есть стараемся долго не ходить по улице, сразу после репетиций едем в гостиницу, греемся, концентрируемся. И вечером выходим и работаем.

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Такой вот щедрый и гостеприимный Витебск и молодой «Славянский базар». Впрочем, для фестиваля 26 лет – внушительная дата. И за эти годы здесь «зажгли» десятки новых звезд. А сцена Летнего амфитеатра стала трамплином в шоу-бизнес для многих ныне известных артистов.

Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению

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