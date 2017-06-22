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Едешь, и мурашки по коже бегут: как люди реагируют на украшение Минска к 3 июля

22.06.2017 - 21:25

Новости Беларуси. Все краски праздника. В столице заканчивают украшать город ко Дню Независимости. По традиции работу начали с центральных проспектов и улиц, а также мест проведения массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Декор выдержан в цветах национального флага. В оформлении также использовали изображения аистов, васильков и цветков льна.

Сергей Пролесковский, заместитель директора по производству УП «Минскреклама»:
На сегодня украшена, оформлена Октябрьская площадь, ведутся работы на площади Независимости. По проспектам развешены праздничные пилоны.

Все в штатном режиме, в ускоренном темпе. Справляемся.

Старания уличных оформителей минчане и многочисленные туристы оценили.

Горожане:
Очень нравится использование белорусского орнамента. Город великолепно украшается.

Я люблю Минск, очень красивый город. Много разных великолепных цветов, украшающих улицы. Отличное место для отпуска.

Заметны, конечно, цветы. Город расцвел. Едешь, и мурашки по коже бегут.

Очень уважительно отношусь к этому празднику. Очень красивый город стал. Я помню его 40 лет назад. Сейчас вернулся, работаю. Очень рад и счастлив, что я дома, в Беларуси. На родине.

Во всей красе Минск предстанет уже 25 июня.

Едешь, и мурашки по коже бегут: как люди реагируют на украшение Минска к 3 июля

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