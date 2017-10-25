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Единая база обращений граждан будет создана в Беларуси

25.10.2017 - 21:45

Новости Беларуси. В Беларуси создадут единую базу обращений граждан. Это позволит детально отследить историю каждой жалобы или предложения и оценить реакцию чиновников на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила глава Администрации Президента. Наталья Кочанова 25 октября общалась с жителями столицы в Администрации Первомайского района.

На прием пришли несколько десятков человек. Большинство вопросов из жилищно-коммунальной сферы, в частности, капительного ремонта. Как сообщила нам глава администрации, работа с обращениями граждан будет усовершенствована.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Администрация Президента будет брать на контроль ту информацию, которая проходит в газетах, на телевидении, на сайтах, когда люди выражают свое недовольство теми или иными проблемами, которые возникают. Я не скажу, что мы этим не занимались раньше, но сейчас это будет проводится более системно, будут подключены другие системы, которые будут аккумулировать эти проблемы, вопросы, чтобы мы могли оперативно принимать решения и направлять для рассмотрения эти обращения туда, где необходимо их рассмотреть, в те инстанции.

Напомним, накануне Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации Президента отметил ряд проблемных моментов в работе с обращениями граждан.

Единая база обращений граждан будет создана в Беларуси

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