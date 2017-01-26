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Единственный в Беларуси смотритель оригинальных башенных часов Иосиф Ясюкевич

26.01.2017 - 13:04

Фарный костёл – одна из главных католических святынь Беларуси. Славится он своим великолепием, роскошным внутренним убранством далеко за пределами города над Нёманом. К тому же, один из самых больших храмов Беларуси.

Украшают фарный костёл единственные в стране действующие башенные часы. Они, кстати, являются самыми древними маятниками-курантами в Европе и датируются XV-ым веком.

Уже больше 20 лет Иосиф Михайлович Ясюкевич работает смотрителем оригинальных башенных часов. Через день он подымается на высоту башенных часов шестиэтажного дома, чтобы вручную завести куранты.

Подробнее – в видеосюжете.

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