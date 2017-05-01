Эдуард Ханок очевидцу разговора с Поплавской: «Вы сами подставляете её, она больше никогда в жизни не споёт эти песни»

Новости Беларуси. Что происходило во время визита композитора к певице, рассказали гости ток-шоу «Что происходит».
Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:
Вы говорите: что я буду иметь, зачем я запрещаю? Помните, я сказал, что 420 тысяч? Это – РАО, основные музыкальные издательства, рингтоны, всё. Не волнуйтесь, всё, авторские там нормальные идут, понимаете. Поэтому от того, что не будут звучать песни по радио… Хиль у меня, извините, ушёл из жизни недавно – «Потолок ледяной» практически не звучит. Однако, она ж везде, в рапортичках она есть. Во-вторых, я Вам приведу пример.
Витас, известный певец, захотел петь у меня «Потолок ледяной» и «Малиновка».
У меня есть договор. Он заключает со мной договор – возмездный или безвозмездный. Отец Марины Девятовой – Владимир Девятов, народный артист – он со мной заключил договор на «Потолок ледяной». Они должны заключать со мной договор, вот в чём дело-то. А уже сумму я имею право сам требовать. Это уже другой вопрос. Мало того, обратите внимание, что товарищ Поплавская забыла сказать об одной вещи – что с 25 тысяч я опустился до 5.
Анжела Долинина, концертный директор продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича:
Вы сказали – безвозмездно.
Эдуард Ханок:
Нет, извините, это потом.
Анжела Долинина:
Я – свидетель.
Эдуард Ханок:
Это потом. Вы пропустили. 5 тысяч – у нас был разговор.
Анжела Долинина:
Уходя, Вы сказали: «Мне ничего не надо».
Эдуард Ханок:
Это, уходя.
Анжела Долинина:
Вы что, меняете мнение опять?
Эдуард Ханок:
Что Вы, не понимаете, что разговор был длинный. Сначала было 25, потом было 15, потом было 5. А потом я сказал: «Ладно, безвозмездно», – и ушёл.
Анжела Долинина:
Да, я всё слышала.
Эдуард Ханок:
И вся история. Но я ушёл только для того, чтобы успокоить человека. Зачем мне её…
Анжела Долинина:
Истерики не было, она – очень спокойный человек. Она плакала.
Эдуард Ханок:
Извините, к ней Настя всё время бегала. Я такой истерики у матери своей не видел…
Анжела Долинина:
Так она плакала.
Эдуард Ханок:
Да, о чём вы говорите? Я уже практик, у меня мать-истеричка. Я же знаю, что такое истерика. Не надо. У меня мать такие истерики устраивала, что…
Анжела Долинина:
Истерики не было. Я ещё раз повторяю. Она плакала.
Эдуард Ханок:
Вы были в другом месте, не надо лгать здесь, в студии.
Анжела Долинина:
Я была возле двери.
Эдуард Ханок:
Лгать не надо. Эти шутки не пройдут. Вы сами подставляете её, она больше никогда в жизни не споёт эти песни. Никогда.
Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон