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«Эффект психологический – к копейкам мы относимся по-другому». Как маркетологи воспользовались деноминацией?

29.05.2017 - 18:12

Новости Беларуси. Об увеличении цен после деноминации рассказали во время ток-шоу «Что происходит»

Под деноминацию цены у нас, вроде бы, приподнялись. По Вашему мнению, маркетологи очень успешно воспользовались деноминацией?  

Владимир Савенок, генеральный директор консалтинговой компании, финансовый консультант:
Безусловно, нельзя было пропустить такую акцию маркетологам. Конечно же, когда цены – четыре ноля убрали и незаметно можно повысить цену.

Безусловно, это хороший инструмент, такое редко происходит.  

Максим Поклонский, руководитель бизнес-школы, партнёр консалтингового агентства:
Тут ещё сработал эффект психологический, что к копейкам мы относимся, всё-таки, по-другому.

И вот это тоже повлияло на то, что мы перестали следить за этой частью цены.

Хотя, раньше это были тысячи и внимание на них обращали. То есть, это, может, даже не осознанно бизнес сделал, сам потребитель расслабился.

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