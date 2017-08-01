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Ефрейтор из Беларуси Анна Ковалевская стала лучшим снайпером на этапе международного конкурса «Воин Содружества»

01.08.2017 - 09:08

Новости Беларуси. В Минске завершился один из этапов международного конкурса «Воин Содружества». Так, лучшим снайпером среди девушек стала наша соотечественница – ефрейтор Анна Ковалевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы одержать победу девушке пришлось стрелять из автомата из положения лежа, с колена и сидя. На все задание отводилось чуть больше трех минут. А каждый промах мог стать решающим: на поражение мишеней у каждого участника было лишь 18 патронов. В состязании боролись военные из России, Казахстана и Армении. Впереди их ждет еще 3 этапа конкурса «Воин Содружества».

Анна Ковалевская, участница конкурса «Воин Содружества»:
Вообще, мешало волнение, потому что хотелось показать лучший результат, поэтому волновалась очень сильно. Ветер был на стойке – тоже мешало. Но я собралась и у меня все получилось.

Конкурс для военнослужащих стран СНГ новый. В 2017 году он впервые включен в программу международных армейских игр.

Анна Ковалевская, участница конкурса «Воин Содружества»

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