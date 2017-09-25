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«Эгида»: «У нас нет полномочий даже потребовать, чтобы нам открыли дверь, посмотреть состояние животных, мы можем только просить»

25.09.2017 - 20:12

Новости Беларуси. Могут ли зоозащитники влиять на владельцев домашних животных, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных «Эгида»:
Очень часто к нам в организацию обращаются люди с просьбой оказать помощь и содействие в вопросе, когда их соседи, допустим, содержат огромное количество животных, независимо там: котики, собачки, все вместе. И это начинает мешать.

То есть, это либо нарушение санитарных правил – запах и так далее, либо лай и всё остальное.

Как общественная организация, такая, как Ваша, может помогать решать такой конфликт?

Вероника Ханцевич:
Вы правильно подчеркнули: мы – общественная организация, общественное объединение. У нас нет полномочий даже прийти, потребовать, чтобы нам открыли дверь, посмотреть состояние животных, мы можем только просить.

То есть, приходить к людям, объяснять, предлагать помощь в пристройстве этих животных, в лечении этих животных.

Зачастую люди собирают этих животных не потому, что они хотят навредить или насолить своим соседям. Нет, это – люди, которые, проходя на улицах, видят животное, которому нужна помощь и, в силу своих, скажем так, душевных качеств, забирают их к себе, чтобы подарить им дом, какой-то шанс. И просто не справляются с теми вопросами, которые на себя
возложили.

Анисия Проценко, член правления благотворительного общественного объединения помощи бездомным животным «Зоошанс»:
Мы вмешиваться не имеем права, но мы стараемся таким людям помогать, в первую очередь, стерилизовать этих животных. Ну, и лечить, и пристраивать.      

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

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Источник фото: facebook.com/den.podolchak
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