Его романами белорусы зачитываются до сих пор. 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича
Новости Беларуси. Писатель, поэт, прозаик, драматург, настоящий романтик и мастер исторического романа. 26 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литературное наследие классика стало неотъемлемой и важной частью национальной белорусской культуры. «Колосья под серпом твоим», «Черный замок Ольшанский», «Дикая охота Короля Стаха», «Седая легенда» – его романами и повестями по сей день зачитываются самые разные поколения белорусов.
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Именем Короткевича названы улицы городов и оршанская школа. Здесь же, в родной для писателя Орше, открыт музей его жизни и творчества. Увековечено имя классика и на небосводе – в созвездии Льва горит звезда Владимира Короткевича.
В эти дни в честь юбилея одного из самых неординарных авторов Беларуси по всей стране проходят тематические вечера, выставки и спектакли.
В Беларуси названы победители Национальной литературной премии
Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национальной литературной премии. В 7 номинациях принимали участие 60 работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав жюри вошли литературоведы, критики, руководители издательств.
Больше всего произведений в категориях прозы, детской литературы и публицистики. Лучшим сборником поэзии признана книга «Остаюсь навсегда» Валерия Гришковца, прозы – сборник «Хвалі» Владимира Степана.
В номинации «Публицистика» победу одержал краевед Игорь Прокопович. Также отметили детскую писательницу Екатерину Ходасевич-Лисовую, критика Ивана Саверченко и молодого автора Ольгу Никитенко.
Наум Гальперович, член жюри Национальной литературной премии:
Тыя працы, якія паступілі на прэмію, на атрыманне націянальнай прэміі, вызначаліся высокім дастаткова ўзроўнем, мастацкім ўзроўнем і тымі тэмамі, якія хвалююць сёння сучасніка, якія хвалююць сёння чалавека, які жыве ў нашай краіне. Гэта любоў да сваёй малой радзімы. Агульнае тое, што падтрымліваецца ўзровень нашай беларускай літаратуры, якая заўсёды была цікавай, якая дала слаўныя імёны.
Победителей наградят в рамках Дня белорусской письменности. Он пройдет 6 сентября в Белыничах.