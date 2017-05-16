новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Его смотрела Америка». Чем гордится режиссёр фильма «Сладкое прощание Веры»

16.05.2017 - 22:58

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Фильм номинировался в нескольких номинациях. И, ну, наверное, была надежда, что он что-то да и получит. Никто, конечно, не рассчитывал на золотую награду, но все надеялись, что что-то получит. Дело не в этом, а в том, что его смотрела Америка.

Вот это, по-моему, очень прекрасный такой знак.

И консул мне, как раз, в тот день написал, что это – очень мощный фильм, что принимали американцы очень здорово. Вот это мне приятно.  

Интервью полностью смотрите здесь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Я не в курсе фестивальной жизни своих фильмов». Почему Александра Бутор не сама получала награду World Fest?
Фильм «Каин»: история трех братьев вызвала неоднозначную реакцию зрителей
Фильм «Каин»: история трех братьев вызвала неоднозначную реакцию зрителей
Источник фото: страница Facebook Воли Дземки.
Документальное кино о народных песнях: Воля Дземка и ее платиновый «Ремми» на Houston World Fest
Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту новость: Александра Бутор о победе на кинофестивале WorldFest-Houston
Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту новость: Александра Бутор о победе на WorldFest-Houston
Фото: danilakozlovsky
«Он неправильный, но настоящий»: Данила Козловский на экране и за кадром
Минск = Upstate New York. Что думают о столице Беларуси американцы?
«Брат» прекрасен, но не обо мне». Режиссёр из США Дарья Жук о фильмах про 90-ые
«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru