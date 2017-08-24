новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

«Его творчество будет волновать многие поколения»: 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в минской школе №199

24.08.2017 - 13:11

Новости Беларуси. Юбилей народного поэта. 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Память песняра почтили в минской школе №199. Здесь же находится единственный в Беларуси музей народного поэта БССР.

Пимен Панченко – автор более 30 поэтических сборников. Со сцены 23 августа вновь звучали любимые народом строки.

Татьяна Курашевич, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №199» г. Минска:
Паэзія Пімена Емельянавіча Панчанкі, я думаю, с самага дзяцінства не астаўляе нікога раўнадушнымі. Гэта чалавек, які перажываў за наша грамадства, які перажываў за моладзь, якая расце. І таму, канешне, яго творчасць будзе хваляваць, я думаю, многія пакаленні.

Галина Филипёнок, директор ГУО «Средняя школа №199» г. Минска:
Школа находится на улице Пимена Емельяновича Панченко. Наверное, закономерно, что именно в нашей школе появился такой музей. В этом году – в 2017 – 27 июня постановлением Министерства культуры нашему музею литературному присвоено звание «народный».

Музей Пимена Панченко пополняется экспонатами уже почти 20 лет. Сейчас в его фондах около 1000 предметов.

«Его творчество будет волновать многие поколения»: 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в минской школе №199

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чувство гордости за свой родной город: каким Брест подходит к своему миллениуму
Чувство гордости за свой родной город: каким Брест подходит к своему миллениуму
«Остались люди, которые помнят и знают авиацию»: день ВВС отпраздновали в поселке Россь Гродненской области
«Остались люди, которые помнят и знают авиацию»: день ВВС отпраздновали в поселке Россь Гродненской области
Александр Лукашенко поздравил президента Индии с годовщиной обретения независимости
Александр Лукашенко поздравил президента Индии с годовщиной обретения независимости
Успение Пресвятой Богородицы отмечают католики 15 августа
Успение Пресвятой Богородицы отмечают католики 15 августа
У них один путь – вверх: День альпинистов, настоящих мужчин и крепких духом женщин, отмечается в Беларуси
У них один путь – вверх: День альпинистов, настоящих мужчин и крепких духом женщин, отмечается в Беларуси
В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие
В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие
Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ
Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ
Карнавалом, исторической реконструкцией, шоу двойников и выставками Брест отметил свой 998-й День рождения
Карнавалом, исторической реконструкцией, шоу двойников и выставками Брест отметил свой 998-й День рождения
Все новости по теме Праздничные даты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru