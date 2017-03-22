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Егор Шаранков представит Беларусь на XXVI-ом Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»

22.03.2017 - 11:08

В эти выходные стали известны имена тех, кто будет представлять Беларусь на XXVI-ом Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» и на 15-ом детском музыкальном конкурсе.

По итогам голосования представлять Беларусь на «Славянском базаре» будет Егор  Шаранков – студент Белорусского государственного университета культуры и искусств, солист Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.

Егор Шаранков
Егор Шаранков и Никита Найдёнов
Фото. Егор Шаранков и Никита Найдёнов

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