Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа
Новости Беларуси. МАЗ удержал лидерство в гонке «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут третьего дня соревнований увел участников в сторону границы с Иорданией.
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Это самый высотный спецучасток на маршруте ралли – 1400 метров над уровнем моря. При этом самой сложной была последняя треть этапа: пески и камни требовали от экипажей предельной внимательности на низких скоростях.
Несмотря на сложнейшие условия, наши ребята справились. На финише экипаж Вязовича был вторым, Василевского – пятым. Это позволило сразу двум белорусским командам войти в десятку лучших в общем зачете: у экипажа Василевского – 10-ое время. А МАЗ Вязовича и вовсе лидирует, на 2 минуты опережая россиян!
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Напомним, в классе грузовиков соревнуются 47 экипажей. Команды пройдут еще 9 этапов и преодолеют в общей сложности около 8 тысяч километров.
«Дакар-2020». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича лидирует в общем зачёте по итогам двух дней гонки
Новости Беларуси. Белорусы в лидерах. Завершился второй этап ралли «Дакар-2020» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники преодолели 393 километра, из которых большая часть пришлась на спецучастки. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича справился с дистанцией за 3 часа 47 минут и 44 секунды. И теперь наши соотечественники возглавляют общий зачет по итогам двух дней гонки.
«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии
Второй пришла команда «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова, уступив белорусам 1 минуту 46 секунд. Третье место также за российским экипажем во главе с Андреем Каргиновым.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Вплоть до самого финиша мы ехали первыми. Это, в принципе, решило судьбу этапа. Наш штурман одержал победу.
Напомним, «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, в классе грузовиков состязаются 50 экипажей. Завершится ралли в Киддии. Всего гонщики преодолеют 12 этапов и проедут около 8 тысяч километров.
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