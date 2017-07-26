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Экологи Беларуси и России выпустили в Днепр более 30 тысяч мальков стерляди

26.07.2017 - 10:59

Новости Беларуси. Экологи Беларуси и России реализовали совместный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 тысяч мальков стерляди выпущено в Днепр на западной окраине Смоленска.

Это первое зарыбление участка реки после крупного мора, случившегося в 2016 году. Для водных обитателей не существует границ, но по обе ее стороны у экологов еще немало проектов. В планах – выпустить в Днепр мальков щуки и судака.

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Экологи Беларуси и России выпустили в Днепр более 30 тысяч мальков стерляди

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