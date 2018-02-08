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Экологическая катастрофа: в ледниках Северного полушария скопилось около 800 млн килограммов ртути

08.02.2018 - 10:57

Новости мира. Ученые обещают новую экологическую катастрофу: в ледниках найдены огромные залежи ртути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геолого-разведывательные службы США заявили, что в Северном полушарии Земли скопилось около 800 миллионов килограммов ядовитого металла.

Это в 10 раз больше, чем было выброшено в атмосферу за последние 30 лет.

Если в результате глобального потепления ледники начнут таять, то токсичные соединения окажутся в воздухе, будут накапливаться в организме живых существ и приводить к серьезным расстройствам систем жизнедеятельности. Впрочем, как полагают ученые, такая катастрофа может случиться не ранее, чем через тысячелетие.

Экологическая катастрофа: в ледниках Северного полушария скопилось около 800 млн килограммов ртути

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