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Экономический совет и форум СНГ стартуют 17 марта в Минске

17.03.2017 - 09:24

Новости Беларуси. Инновационное сотрудничество государств СНГ и формирование единого рынка труда. Эти вопросы 17 марта обсудят в российской столице на экономическом совете Содружества Независимых Государств.

Также в Москве стартует международный экономический форум стран-участниц Содружества. На тематических секциях будут обсуждаться вопросы цифровой экономики, свободы предпринимательства, сельского хозяйства, обеспечения экологической и продовольственной безопасности, инновационного сотрудничества, перспективы финансово-банковского взаимодействия в Содружестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва

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