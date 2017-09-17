новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Экономика и культура: какие связи развивают Беларусь и Ростовская область

17.09.2017 - 20:30

Новости Беларуси. В Ростове-на-Дону прошел XII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство». Музыкальный форум соединяет творчество юношества обеих стран и призван открывать новые таланты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разумеется, музыкальной составляющей контакты Беларуси и России не ограничиваются.

Развитие региональных связей идет на пользу выстраиванию экономических мостов. Имеющийся товарооборот в 350 миллионов долларов хотят увеличить до полумиллиарда. Есть все предпосылки для этого. Ростовская область в этом году – еще рекордсмен по намолоту в России. А победитель-механизатор работает на белорусском комбайне «Полесье».

Вот уж действительно гулял и пел казачий Дон на неделе. 3 сотни молодых и талантливых из всех уголков Союзного государства в двенадцатый раз приехали на ростовские земли, показать на что способны.

Начинающим вокалистам в поддержку именитые артисты – Алена Ланская, Александр Панайотов. Их выступления – этакий мастер-класс для двадцатки финалистов.

Александр Панайотов, певец (Россия):
Сегодня я спел со сцены песню «Я непобедим». Всегда нужно оставаться непобедимыми, потому что, бывает, двери закрываются, бьешься как рыба об лед и ничего не получается, но нужно верить в свою мечту. 

Фестивалит молодежь почти неделю, потому имя победителя узнаем только завтра, но Бессарион Чохоевич, тот самый человек, стоявший у истоков фестиваля, сегодня уверяет: главное на этой фестивальной сцене – не победа, а гармоничное звучание и дружба нового поколения белорусов и россиян. Она позволяет строить, а главное – реализовывать не только культурные совместные планы.

Бесарион Месхи, ректор Донского государственного технического университета:
Я предложил в свое время создание совместных научных школ и защитных диссертационных советов. Мы над этим сегодня работаем, и если удастся согласовать в этом плане – конечно, это будет хороший результат.

На хороший результат в экономических отношениях не то, что надеются, рассчитывают, в Торгово-промышленной палате Ростовской области. За прошлый год мы наторговали почти на 350 миллионов долларов. В этом году планируем достичь уже полмиллиарда.

Светлана Абдулазизова, заместитель главы Торгово-промышленной палаты Ростовской области Российской Федерации:
Показатели торгово-экономические и товарообротность говорит о том, что у нас есть перспектива в развитии. Только за прошлый год мы приросли на 20%. Строительная техника, безусловно, нам интересна, ну и продукты питания, объем поставок молочной продукции белорусского производства увеличивается каждый год.
Сегодня Ростов-на-Дону весь буквально в лесах, перекопаны улицы – город приводят в надлежащий вид перед Мундиалем. Всем миром ростовчане строят новый стадион и ремонтируют дороги.

Алена Сырова, СТВ:
Белорусы тоже помогают ростовчанам готовиться к грядущему чемпионату мира по футболу. Так, совсем скоро в этом плотном потоке транспорта появятся 75 новехоньких МАЗов.

Кстати, одержать победу на поле, правда, в битве не за футбольный кубок, а за урожай, помогли ростовчанам тоже наши соотечественники. 13,5 миллионов тонн зерна – абсолютный рекорд среди областей бескрайней России намолотили в том числе и на наших комбайнах.

Крупнейший на всем Юге России дилер сельхозтехники в феврале этого года заменил в линейке комбайны российского производства на наш «Гомсельмаш». На сегодняшний день хозяев обрели 172 «Полесья». Еще один опытный образец проходит испытания в полях местного фермера.

Сергей Суховенко, руководитель компании поставщика сельскохозяйственной техники (Ростов-на-Дону):
Работал в сравнении с комбайнами ведущих зарубежных производителей. Есть большая вероятность, что клиент захочет оставить его у себя в хозяйстве.

Кстати, сам дилерский центр видит в «Полесье» большой потенциал и подготовил ряд предложений к производителю, осталось только дождаться личной встречи.

Эти кадры ежегодно облетают мировые СМИ. Уникальная в своем роде гонка на тракторах собирает в чистом поле около 20 тысяч зрителей. Гоняют здесь на наших «Беларусах». Один из них – абсолютный рекордсмен, разгоняется до 160 километров в час. Но для Сергея Александровича, фермера со стажем, скорость в технике – вовсе не главный показатель. В приоритете доступность и надежность.

Сергей Панкратов, генеральный директор колхоза «Заветы Ильича» Ростовской области Российской Федерации:
Мы ориентированы на работу с отечественной техникой – МТЗ и «Кировцы», других тракторов у нас нет.

Не подводить друг друга, а помогать – это не только о технике. Нам есть куда стремиться и в каких сферах развиваться. Кстати, совсем скоро в этом городе появится новая воздушная гавань – «Платов», и совершенно точно соединит еще и прямой нитью Минск и Ростов.

Экономика и культура: какие связи развивают Беларусь и Ростовская область

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Итоги первого дня совместного стратегического учения «Запад-2017» подвели в Миноброны
Итоги первого дня совместного стратегического учения «Запад-2017» подвели в Миноброны
«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника
«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника
В учении «Запад-2017» принимают участие около 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц техники
В учении «Запад-2017» принимают участие около 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц техники
Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили по телефону вопросы сотрудничества Беларуси и России
Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили по телефону вопросы сотрудничества Беларуси и России
Во время учения «Запад-2017» войска союзного государства отработают прикрытие участков государственной границы
Во время учения «Запад-2017» войска союзного государства отработают прикрытие участков государственной границы
Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр: позиции заняли брестские десантники (фото)
Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр: позиции заняли брестские десантники (фото)
Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»
Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»
На время учения «Запад-2017» запланирован ежедневный брифинг официального представителя Минобороны
На время учения «Запад-2017» запланирован ежедневный брифинг официального представителя Минобороны
Все новости по теме Учения «Запад-2017», Военные учения, Беларусь-Россия, Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru