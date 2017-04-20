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Экономика, трудоустройство и новые производства. Эксперты – о вероятных темах послания Президента

20.04.2017 - 10:18

Новости Беларуси. Стратегия развития белорусской экономики, трудоустройство и создание новых производств. Эксперты и политологи называют темы, которые вероятнее всего будут озвучены в послании Президента белорусскому народу и парламенту.

21 апреля Александр Лукашенко выступит в Овальном зале на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. Это событие ежегодное и во многом основополагающее. Традиционно здесь озвучиваются вопросы, волнующие общество, и ответы на них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Учитывая, что глава государства, особенно в последнее время, достаточно часто обращается к теме развития предпринимательской деятельности, я полагаю, что эта тема будет также затронута и получит дальнейшее продолжение и развитие. Наша основная цель – это создание условий для максимального усиления всех навыков предприимчивости и всех возможностей для развития предпринимательской деятельности.

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут транслировать в прямом эфире телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также национальное радио. Телеверсию покажут в вечернем эфире все белорусские телеканалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь

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