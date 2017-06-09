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Экономика, туризм, медицина, образование: парламентарии Беларуси и Израиля обсудили взаимное сотрудничество

09.06.2017 - 13:48

Новости Беларуси. Дорожной карте сотрудничества Беларуси и Израиля нужна доработка. К такому мнению сегодня пришли в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь состоялась встреча парламентариев двух стран. Рассмотрен ряд вопросов о взаимном сотрудничестве в сфере экономики, туризма, медицины и образования. Главное на повестке дня сегодняшнего – увеличение товарооборота.

Александр Попков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:
К сожалению, товарооборот, который у нас сложился, не устраивает ни одну, ни другую страну – порядка 100 миллионов долларов. Я полагаю, что у нас есть очень большие перспективы, и думаю, что те направления, которые мы сегодня обсуждали, позволят нам в дальнейшем осуществить целый ряд проектов, которые выведут нас на очень хорошие результаты нашего торгово-экономического сотрудничества.

Тали Плосков, вице-спикер Кнессета, председатель Лиги межпарламентской дружбы «Израиль-Беларусь»:
Тема туризма – это тема, которую можно развивать здесь без конца. Люди, которые приехали из Европы, очень скучают по тем лесам и рекам, которые мы сегодня видим за нашим окном. Мне кажется, что работы у нас много. Говорить, наверное, сегодня нужно меньше. Скорее всего, правильнее будет начать и выйти работать вместе.

Дальнейшему развитию туристического потенциала двух стран способствует уже существующий взаимный «безвиз» для граждан Беларуси и Израиля.

Экономика, туризм, медицина, образование: парламентарии Беларуси и Израиля обсудили взаимное сотрудничество

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