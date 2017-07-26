новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев подписал контракт c жодинским «Торпедо-БелАЗ»

26.07.2017 - 15:10

Новости Беларуси. Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев, отправленный «горняками» в отставку две недели назад, сидел без работы недолго. 25 июля о подписании контракта со специалистом заявили в жодинском «Торпедо-БелАЗ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубарев, к слову, уже работал с «автозаводцами» в минувшем десятилетии – с 2006 по 2009 год. Лучшим его достижением в тот период стало 4-е место в чемпионате Беларуси. В текущем же розыгрыше Высшей лиги ведомый им «Шахтер» возглавлял турнирную таблицу после первого круга, но провалил старт в еврокубках. Похоже, именно этого тренеру и не простили в Солигорске. А новая команда Кубарева сейчас находится на 7-й позиции.

Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев подписал контракт c жодинским «Торпедо-БелАЗ»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Олег Кубарев вернулся в «Торпедо-БелАЗ», в котором работал с 2006 по 2009 года
Олег Кубарев вернулся в «Торпедо-БелАЗ», в котором работал с 2006 по 2009 года
Лига Европы по футболу: минское «Динамо» прошло в третий квалификационный раунд, брестское вылетело
Лига Европы по футболу: минское «Динамо» прошло в третий квалификационный раунд, брестское вылетело
Солигорский «Шахтер» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» сменили главных тренеров
Солигорский «Шахтер» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» сменили главных тренеров
«Все в обойме, все готовятся к матчу»: минское «Динамо» сыграет с македонскими «Работничками» 20 июля
«Все в обойме, все готовятся к матчу»: минское «Динамо» сыграет с македонскими «Работничками» 20 июля
На пути к пражской «Славии» БАТЭ одолел армянский «Алашкерт» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов
На пути к пражской «Славии» БАТЭ одолел армянский «Алашкерт» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов
Упущенная победа при тотальном преимуществе: БАТЭ неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
Упущенная победа при тотальном преимуществе: БАТЭ неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
Что показал раненный еврокубковой неудачей солигорский «Шахтер» в противостоянии с минским «Лучом»?
Что показал раненный еврокубковой неудачей солигорский «Шахтер» в противостоянии с минским «Лучом»?
В столице игроки «Торпедо-Минск» сыграли с «Гомелем»
В столице игроки «Торпедо-Минск» сыграли с «Гомелем»
Все новости по теме Футбол Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru