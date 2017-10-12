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Эксклюзив: что хранит в телефоне Николай Фоменко и как они с Леонидовым пишут песни при помощи гаджетов

12.10.2017 - 22:09

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как сейчас происходят репетиции или написание песен. Вы рассказываете уникальную историю про то, как Вы по телефону связывались с Максимом Леонидовым…

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:
До сих пор так и есть. Сейчас ещё легче, тогда мы разговаривали просто по телефону, а сейчас это происходит… Я мог бы показать Вам, как… Просто, чтобы Вы знали, как, на самом деле, это выглядит, и что никто здесь не обманывает.

Вот я беру, открываю, например, Макса.

Макс, а ты где?

(Запись на телефоне Фоменко: поёт Леонидов)
– Я не хочу сидеть дома…

Николай Фоменко:
Ну, это наброски.   

Прикольно. Хорошо, а как происходило раньше? Эти песни, которые были написаны, вы же, всё-таки, играли тогда, сидели друг напротив друга. Или тоже по телефону?

Николай Фоменко:
Нет, конечно, да. Мы и сейчас так делаем, как это ни странно. Сейчас мы играем, но просто сейчас не нужно даже бывает встречаться. Ты вот так отправил, сыграл, спел что-то – отправил. 

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